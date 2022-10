Palermo, report clinico: differenziato per Mateju. Bettella e Floriano…

"Oggi pomeriggio a Boccadifalco Ales Mateju ha alternato un lavoro in gruppo con un lavoro differenziato programmato. Dopo aver svolto l'attivazione ed una esercitazione tecnico-tattica insieme ai compagni, il numero 37 ha proseguito la seduta in palestra.

Hanno terminato l'allenamento prima del resto del gruppo, a scopo precauzionale, Davide Bettella e Roberto Floriano", recita il comunicato del club di viale del Fante in merito alle condizioni di Mateju, Bettella e Floriano (CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI MINUTO PER MINUTO).