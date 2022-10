PALERMO, REPORT CLINICO DI SALA: LE CONDIZIONI DEL TERZINO SINISTRO

Si ferma temporaneamente Marco Sala. In seguito all'infortunio subito dal terzino ex Sassuolo, nel match tra Ternana e Palermo, terminato 3-0 a favore della squadra umbra, il club guidato da Eugenio Corini in panchina, attraverso un comunicato ufficiale ha rilasciato le seguenti informazioni sulle condizioni del calciatore classe 99'.