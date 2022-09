Palermo, report clinico Bettella: affaticamento muscolare, salta il Nottingham

A margine dell'allenamento svoltosi ieri, nel terzo giorni di ritiro dei rosanero a Manchester, Davide Bettella ha accusato un affaticamento muscolare. Il difensore - che verrà rivalutato nei prossimi giorni - non sarà dunque disponibile, in via precauzionale, per l'allenamento congiunto di oggi pomeriggio contro il Nottingham Forest. Lo fa sapere il club tramite una nota ufficiale, diramata attraverso i propri canali di riferimento.