Palermo, report clinico allenamento odierno: palestra per Buttaro e Saric, Doda…

Palermo che prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Venezia in programma domenica 27 novembre al Renzo Barbera. Match delicato contro la compagine di Paolo Vanoli, relegata al penultimo posto in graduatoria e reduce da ben cinque sconfitte consecutive. Rosanero che hanno visto interrompersi una striscia positiva che durava da quattro partite, con la sconfitta patita a Cosenza prima della sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. La gara tra siciliani e lagunari chiuderà il quattordicesimo turno del torneo cadetto, fischio d'inizio previsto per le ore 18. Corini dovrà certamente fare a meno dello squalificato Ivan Marconi, del lungodegente Salvatore Elia, e dell'infortunato Dario Saric. Da monitorare le condizioni degli altri calciatori alle prese con problemi fisici. Di seguito il report medico relativo alla seduta odierna pubblicato dal club rosanero sui propri canali ufficiali di riferimento.