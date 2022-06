Palermo, la replica del club a Iacono: “Accuse infondate, cifre non corrispondenti”

La replica del Palermo FC in merito alle accuse mosse da Antonio Iacono in merito agli elevati costi per l'affitto del Barbera in occasione dell'evento benefico "La Partita della Vita", andato in scena ieri sera

Mediagol ⚽️

"Se consideriamo lo scopo dell’iniziativa non credo che il club ci sia stata vicino. Ha preteso 4 mila euro per la pulizia consegnandoci uno stadio sporco e una parte degli spogliatoi inagibili. Il Palermo ci ha chiesto 27 mila euro, altro che solidarietà" - si è espresso così Antonio Iacono, responsabile del Trauma Center di Villa Sofia e del Progetto sulle mielolesioni, in merito all'incontro organizzato a scopo benefico "La Partita della Vita", un mix di sport, spettacolo e solidarietà andato in scena ieri sera allo Stadio "Renzo Barbera". In risposta alle accuse sollevate da Iacono al Palermo FC, circa l'eccessivo costo di concessione dell'impianto di viale del Fante e l'affitto delle strutture multimediali in esso presenti, il club rosanero ha tenuto a chiarire la sua posizione attraverso una nota ufficiale.

"Le cifre di cui parla Iacono non hanno alcuna corrispondenza. È stato siglato un accordo per 14 mila euro di costi fissi, niente a che vedere con il noleggio. E nei costi fissi rientrano le spese per la pulizia, il personale, l'acqua, l'illuminazione, l'alimentazione degli impianti, la manutenzione del campo. Costi che il Palermo sostiene tutte le volte che organizza una partita e che sono stati semplicemente ribaltati agli organizzatori senza alcun guadagno da parte del Palermo. L'importante per il club era infatti non andare sotto coi costi. Oltre a quei 14 mila euro ci sono da considerare altri 3 mila euro di noleggio dei maxi schermi che gli organizzatori hanno voluto affittare (quindi generando nuovi costi vivi). Noi da parte nostra ci siamo messi a disposizione fornendo tutto il necessario per consentire loro di organizzare l'evento. Le accuse sullo spogliatoio? Era inagibile solo la stanza riservata agi arbitri, cioè una stanzetta, rispetto agli altri 5 spazi con docce perfettamente funzionanti e a disposizione. Lo stadio sporco? Falso. Gli spazi destinati all'evento sono stati tutti puliti dopo la finale".