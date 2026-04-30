E' stata raggiunta quota 27.454 spettatori per la sfida, in programma domani, contro il Catanzaro. Si preannuncia, dunque, una bolgia per l'ultima sfida casalinga della stagione regolare. Inoltre, chi ha acquistato il biglietto, insieme agli abbonati, ha il diritto alla prelazione per la semifinale playoff, in programma il venti maggio.
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IL DATO
Palermo, Renzo Barbera una bolgia domani contro il Catanzaro: superata quota 27 mila spettatori
Si preannuncia una bolgia il Renzo Barbera per la sfida contro il Catanzaro
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