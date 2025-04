Palermo, rendimento top nelle ultime 10 giornate: ben 18 punti conquistati

Il Palermo continua a godersi il bel momento di forma, la squadra di Dionisi dopo la grande prova di Domenica contro il Catanzaro, in cui ha dimostrato grande compattezza e capacità di non scomporsi dopo il gol, mette già nel mirino la sfida col Sudtirol. Una squadra rivitalizzata, che sta dimostrando molte qualità che purtroppo non sono venute fuori nell’intero arco della stagione, come anche sottolineato in queste ultime 10 sfide: il Palermo infatti ha raccolto ben 18 punti con un bilancio di 5 Vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, che piazzano i rosanero al terzo posto fra le squadre che hanno guadagnato più punti nelle ultime 10, sotto solo alla corazzata Sassuolo, che si trova a quota 23, e la Cremonese a 19 . Il Palermo è riuscito a fare grandi passi avanti nel tempo, se consideriamo che nelle 10 giornate precedenti a queste ultime 10, i rosanero hanno collezionato 4 vittorie e ben 6 sconfitte: frutto di prestazioni altalenanti e bruschi cali che hanno condizionato negativamente la stagione, come la rimonta con la Cremonese e la sconfitta in extremis col Bari. Un cammino sin qui fra alti e bassi quello della squadra di Dionisi che - forse -finalmente sta iniziando a vedere più alti che bassi, dando così sensazione di una maggiore maturità e consapevolezza per affrontare quelle che saranno 4 vere e proprie finali per raggiungere il sogno playoff.