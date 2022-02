Palermo, rendimento rosa e nero: squadra dai due volti tra “Barbera” e trasferte…

In casa una media punti da promozione diretta, in trasferta numeri da playout. L'analisi del rendimento del Palermo, tra le gare disputate al "Renzo Barbera" e le sfide esterne. Da Filippi a Baldini, in trasferta la musica non cambia...

Nella stagione di Serie C in corso, il Palermo registra un rendimento interno da primato. La compagine rosanero, infatti, ha conquistato tra le mura amiche del "Renzo Barbera" ben trentaquattro punti, bottino casalingo che è anche il rendimento migliore del girone C di Lega Pro. Tutto il contrario in trasferta, dove la squadra, oggi guidata da Silvio Baldini, ha conquistato solamente undici punti. E' questo il dato sul quale si sofferma l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Dalla gestione Filippi a quella attuale di Baldini, non è cambiato granché. Neppure l'ausilio del mental-coach, Nicola Colonnata, ha dato una scossa migliorativa alla situazione. I numeri, come sostiene anche Baldini, non mentono: al "Barbera" il Palermo ha il rendimento più alto del girone, con 34 punti conquistati in 14 partite, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, con la squadra rosanero che in casa non ha mai segnato soltanto contro Bari e Catanzaro. Alle spalle dei rosanero, in questa speciale classifica, c’è la Virtus Francavilla, avversario a cui il Palermo dovrà far visita sabato prossimo, e che in casa ha raccolto 32 punti in 13 partite. Seguono poi Latina, Catanzaro, Avellino e Monopoli.

Il Bari capolista, che fino a circa un mese fa contendeva questo primato a Palermo e Virtus Francavilla, ha rovinato la propria media perdendo le ultime due sfide disputate al "San Nicola", contro Messina e Campobasso. Anche il numero di gol fatti e subiti dice che il Palermo è tra le squadre che sfruttano meglio il fattore campo: 29 le reti realizzate in casa (su un totale di 40) come il Bari e appena 6 quelle subite. In questo è il Monopoli la squadra con il miglior rendimento, con soli cinque gol al passivo