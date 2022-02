Palermo, rendimento esterno? Così i rosanero fuori dai play-off. I numeri

Se consideriamo soltanto le gare disputate lontano dal "Barbera", il Palermo sarebbe fuori dalla zona play-off

"Rendimento esterno? Così fuori dai play-off". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera". I rosanero non vincono in trasferta da centodue giorni, ovvero dallo scorso 7 novembre 2021, quando il Palermo riuscì a battere la Fidelis Andria allo Stadio "Degli Ulivi" grazie alle reti di Brunori e Almici . Da lì, quattro sconfitte e due pareggi.

In tre partite giocate in trasferta con il tecnico originario di Massa, De Rose e compagni hanno ottenuto appena due punti. Troppo pochi per una squadra che punta al secondo posto e che continua a palesare ambizioni di vertice. In tredici partite esterne, il Palermo ha conquistato soltanto 11 punti. Frutto di due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. La media è di 0,84 punti per gara. E se consideriamo solo gli incontri disputati lontano dal "Barbera", i siciliani sarebbero addirittura al tredicesimo posto, fuori dalla zona play-off.