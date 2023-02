Palermo-Reggina, tra playoff e doppi ex: sfida d’alta quota tra Corini e Inzaghi in B

Profumo di playoff al Renzo Barbera. Palermo e Reggina si sfidano oggi pomeriggio per misurare le rispettive ambizioni nel campionato di Serie B, reduci da un momento molto diverso sul piano della condizione psicofisica e dei risultati. Vento in poppa per la compagine di Eugenio Corini, rinforzata e rinfrancata da un mercato invernale di assoluto livello e capace di mettere in fila otto risultati utili consecutivi. Momento di lieve appannamento in casa calabrese. prestazioni altalenanti, qualche sconfitta di troppo, varie defezioni di rilievo. Cresce l'entusiasmo tra i tifosi rosanero, con un Palermo che potrà contare nel match contro Menez e compagni su ino stadio gremito e straripante di passione. Ottenere l'intera posta in palio consentirebbe alla squadra siciliana di scalare altre due posizioni in classifica ed entrare nel cuore della zona playoff. Tra i numerosi motivi di interesse di questa gara, che all'andata vide imporsi nettamente la formazione di Inzaghi al Granillo con un perentorio tre a zero, la presenza di ben sei doppi ex. Come si legge sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, infatti, Pigliacelli ha collezionato 24 presenze a difesa dei pali della Reggina nel 2013-2014, Brunori ha vestito la maglia della primavera amaranto nel 2011-2012 con otto presenze e sei reti. Sul fronte Inzaghi poker di ex rosanero: Terranova, Di Chiara, Colombi e Thiago Cionek.