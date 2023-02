Palermo-Reggina, Taibi: “Abbiamo regalato due gol, da ora tutte battaglie”

Sconfitta amara per la Reggina di Pippo Inzaghi, che esce sconfitta dal "Renzo Barbera" sotto i colpi di Brunori e Soleri. Secondo ko di fila per gli amaranto, che adesso vedono sempre più vicine le inseguitrici ma grazie alla contemporanea sconfitta del Genoa restano a un punto di distanza dal secondo posto. La compagine calabrese, dopo un primo tempo in cui ha regnato l'equilibrio, passa in svantaggio grazie al rigore trasformato dal numero 9 rosanero. Pochi minuti più tardi però l'autorete fortuita di Marconi rimette il risultato in parità. Nel finale di gara Edoardo Soleri trova il colpo di testa vincente che vale i tre punti per i siciliani.