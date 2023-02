Palermo-Reggina, Soleri come Amauri! Il club celebra il gol dell’ex Roma

La rete di Edoardo Soleri, la prima in campionato per il centravanti ex Roma, ha permesso al Palermo di superare la Reggina nel finale di gara. In una stagione in cui il numero 27 ha raccolto solamente 214 minuti finora, il gol firmato sull'assist di Ales Mateju si è rivelato fondamentale per i rosanero di Corini.