Palermo-Reggina, oltre 25.000 al Barbera: i rosa di Corini riaccendono l’entusiasmo

Entusiasmo, partecipazione emotiva, sostegno e affluenza massiccia al Barbera. Prestazioni e risultati del Palermo di Corini, strategia e mosse di livello in sede di calciomercato, l'interessante posizione conquistata in classifica: una serie di virtuose concause alla base di atmosfera elettrica e grande fervore che si respira attorno alla compagine rosanero. Basta scandagliare i dati della prevendita relativa al match contro la squadra calabrese, per rendersi conto di attesa e trepidazione che caratterizzano la vigilia dei tifosi rosa in vista dell'incrocio tra Corini ed Inzaghi. Oltre dodicimila biglietti già venduti, da aggiungere agli otre undicimila abbonati, quasi venticinquemila presenze per uno stadio che si preannuncia pregno di passione ed entusiasmo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come ancora non si è raggiunto il livello di presenze registrato durante i playoff di Lega Pro, ma il trend crescente di entusiasmo lascia ben sperare. Le oltre ventitremila presenze allo stadio contro il Genoa costituiscono ad oggi un record stagionale ormai prossimo ad essere battuto proprio in occasione della gara contro Menez e compagni. Non è escluso che in prossimità del fischio d'inizio si possa raggiungere addirittura quota trentamila spettatori. Otto risultati utili consecutivi, livello di performance ed autostima della squadra in evoluzione, prospettive stuzzicanti in chiave playoff, la voglia di vedere all'opera i nuovo acquisti, Verre e Tutino su tutti, contro un avversario di grande livello. Ingredienti che hanno riacceso l'entusiasmo del popolo rosanero, come dimostra il repentino sold out dei biglietti del settore ospiti per la prossima trasferta contro il Genoa, in attesa di un'altra gara casalinga di cartello contro la capolista, particolarmente sentita, come Palermo-Frosinone.