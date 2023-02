Palermo-Reggina, match ad alto rischio: parola al Comitato di Sicurezza. Biglietti…

Manca sempre meno a Palermo-Reggina, sfida della ventitreesima giornata del campionato di Serie B in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Gli otto risultati utili consecutivi inanellati dalla compagine guidata dal tecnico Eugenio Corini (per ultimo il successo esterno contro l'Ascoli) e l'altisonante campagna acquisti della sessione invernale di calciomercato, hanno riportato entusiasmo nel capoluogo siciliano. Domenica al "Barbera" è dunque previsto il pubblico delle grandi occasioni, per un derby del sud che si presenta come un big match di altra categoria. Intanto l’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, attraverso un comunicato ufficiale, si è espresso in merito alle gare ritenute a rischio nel fine settimana, tra le quali Palermo-Reggina.

"Gli incontri di calcio “Palermo – Reggina” (Serie B, in programma il 5 febbraio 2023), “Vastese – Avezzano” (Serie D, in programma il 5 febbraio 2023), “Matera – Cavese” (Serie D, in programma il 5 febbraio 2023), “Fermana – Ancona” (Serie C, in programma il 12 Febbraio 2023), “San Marco Avenza – Massese” (Eccellenza, in programma il 12 Febbraio 2023) e “Palmese 1914 – Paganese” (Serie D, in programma il 12 febbraio 2023), sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi. Contestualmente, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi".