Palermo-Reggina, al via la vendita dei biglietti: info, prezzi e dettagli

Si avvicina la sfida di Serie B tra Palermo e Reggina

Mediagol ⚽️️

Il match di Serie B tra Palermo e Reggina è in programma domenica 5 febbraio alle ore 16.15. Il club di viale del Fante ha aperto quest'oggi alle ore 17.30 la vendita dei tagliandi ai soli possessori della SiamoAquile Card, la carta fedeltà del Palermo. Nel corso del pomeriggio di domani la vendita sarà estesa a tutti gli altri tifosi, in attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e delle successive condivisioni con il Gruppo Operativo di Sicurezza.

Di seguito, il comunicato del club rosanero.

"A partire dalle 17.30 di oggi ha inizio la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggina, valevole per la 23ª giornata di campionato di Serie BKT, prevista per domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera.

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e delle successive condivisioni con il Gruppo Operativo di Sicurezza, con esito previsto per il pomeriggio di mercoledì 1 febbraio, la vendita per tutti i settori dello stadio (escluso il settore ospiti) è al momento aperta solo per i possessori della SiamoAquile Card, la carta fedeltà del Palermo. Una misura temporanea che sarà aggiornata nel corso del pomeriggio di domani, quando si aprirà la vendita a tutti gli altri tifosi, secondo le modalità intanto stabilite dagli organi competenti.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:15 di domenica 5 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a domenica 5 febbraio alle 12.00)"

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti: