Palermo-Reggina 1-0, Brunori scaccia i fantasmi dal dischetto e abbraccia Corini

Al 47' Matteo Brunori ha sbloccato la sfida tra Palermo e Reggina , valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie BKT. L'ex attaccante di Juventus e Virtus Entella, una volta spiazzato dagli undici metri Contini, si è diretto verso la panchina rosanero, prima di lasciarsi andare ad un emozionante abbraccio con Eugenio Corini e tutto il resto del gruppo passato in vantaggio al Renzo Barbera.

Nonostante i recenti errori dal dischetto di Brunori, anche nella conferenza stampa precedente alla sfida tra i siciliani e gli uomini di Filippo Inzaghi, il mister di Bagnolo Mella aveva confermato la scelta sul battitore dei calci di rigore del Palermo. Di seguito le sue parole: "Brunori rigorista? Nutro rispetto per chi batte i calci di rigore. Matteo mi ha cercato in settimana, abbiamo lavorato e non ho dubbi che il rigorista sia lui anche per il futuro".