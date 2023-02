Palermo-Reggina 0-0: avvio sprint dei rosa, poi regna l’equilibrio al Barbera

PRIMO TEMPO - Pubblico delle grandi occasioni al Barbera per il derby del sud tra Palermo e Reggina. Compagine di Corini che viaggia col vento in poppa dopo otto risultati utili consecutivi, vogliosi di conferire ulteriore slancio alla propria classifica e scalare posizioni in zona playoff. Calabresi con qualche defezione di rilievo, Fabbian su tutte, e reduci da prestazioni altalenanti dopo un inizio di stagione esaltante. Il tecnico rosanero conferma l'undici vittorioso ad Ascoli, i nuovi acquisti Verre e Tutino partono dalla panchina, pronti a subentrare in corso d'opera. Solito 3-5-2 elastico, Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a formare il terzetto difensivo, Sala e Valente esterni a tutta fascia. Damiani in cabina di regia con Segre e Saric in mediana, Di Mariano a supporto di bomber Brunori. Esperienza, organizzazione e individualità di rilievo tra le file amaranto: Crisetig in zona nevralgica, Canotto, Rivas e Menez tra gli elementi di maggiore caratura.