Palermo-Reggiana, i convocati: out Gomes, ci sono Joronen e Veroli

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera contro la Reggiana. Ci sono i nuovi arrivati Joronen e Veroli, nonostante l'ufficialità sia arrivata nella giornata di ieri. Presente anche Peda, che recupera dall'infortunio ricavato nel match contro la Cremonese. Fuori Gomes per infortunio, come aveva già confermato ieri Inzaghi in conferenza stampa, Magnani per problemi personali, e Di Francesco.