mediagol palermo Palermo-Reggiana, i convocati: out Gomes, ci sono Joronen e Veroli

I convocati

Palermo-Reggiana, i convocati: out Gomes, ci sono Joronen e Veroli

Palermo-Reggiana, i convocati: out Gomes, ci sono Joronen e Veroli - immagine 1
Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi per la sfida in programma stasera
⚽️

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera contro la Reggiana. Ci sono i nuovi arrivati Joronen e Veroli, nonostante l'ufficialità sia arrivata nella giornata di ieri. Presente anche Peda, che recupera dall'infortunio ricavato nel match contro la Cremonese. Fuori Gomes per infortunio, come aveva già confermato ieri Inzaghi in conferenza stampa, Magnani per problemi personali, e Di Francesco.

I CONVOCATI

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA