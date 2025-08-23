Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera contro la Reggiana. Ci sono i nuovi arrivati Joronen e Veroli, nonostante l'ufficialità sia arrivata nella giornata di ieri. Presente anche Peda, che recupera dall'infortunio ricavato nel match contro la Cremonese. Fuori Gomes per infortunio, come aveva già confermato ieri Inzaghi in conferenza stampa, Magnani per problemi personali, e Di Francesco.
Palermo-Reggiana, i convocati: out Gomes, ci sono Joronen e Veroli
I CONVOCATI
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
