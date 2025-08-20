Palermo-Reggiana, dirige il match Pezzuto: i precedenti con i rosanero

Sarà Ivano Pezzuto l'arbitro che dirigerà il match contro la Reggiana, in programma sabato sera al Barbera. Il direttore di gara della sezione di Lecce, ha arbitrato in sei occasioni delle sfide del Palermo. Per i rosanero il bilancio è in totale parità: una vittoria e una sconfitta. Un po' più alto il numero dei pareggi: 6.