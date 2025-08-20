Sarà Ivano Pezzuto l'arbitro che dirigerà il match contro la Reggiana, in programma sabato sera al Barbera. Il direttore di gara della sezione di Lecce, ha arbitrato in sei occasioni delle sfide del Palermo. Per i rosanero il bilancio è in totale parità: una vittoria e una sconfitta. Un po' più alto il numero dei pareggi: 6.
I precedenti
Palermo-Reggiana, dirige il match Pezzuto: i precedenti con i rosanero
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima partita della formazione siciliana arbitrata da Pezzuto risale al primo maggio del 2024. Il Palermo affrontò lo Spezia, allo stadio Picco. I rosanero allora allenati da Michele Mignani, erano in totale crisi in quel periodo del campionato, e la confermarono in terra ligure offrendo una prestazione mediocre. La sfida si concluse 1-0 in favore dello Spezia, che andò a segno con Di Serio nel primo tempo, sfruttando un errore colossale di Lund in fase di impostazione.
GLI ALTRI PRECEDENTI
Tra gli altri 5 precedenti spicca Sassuolo-Palermo del 2015, sfida che si disputò nella massima serie. Il match, nonostante la buona qualità delle due compagini, si concluse con il risultato di 0-0 senza particolari squilli da ambo le parti. Ma, una sfida arbitrata da lui che i sostenitori rosanero non dimenticheranno mai, è certamente Palermo-Cesena. La partita con i romagnoli, del 2017/2018, era di fondamentale di importanza per accrescere le ambizioni di promozione diretta, ma, nonostante un Barbera stracolmo, i rosanero non andarono oltre lo 0-0. Igor Coronado spedì in curva sud un rigore assegnato da Pezzuto, lasciando un ricordo particolarmente sbiadito della sua esperienza in rosa. Tra gli altri precedenti figurano le sfide contro Lecco, Pisa e Venezia, terminati rispettivamente con una vittoria e due pareggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA