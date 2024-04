Palermo-Reggiana, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La gara valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B è in programma sabato 27 aprile allo Stadio "Renzo Barbera".

A partire dalle ore 12:00 di ieri, sabato 20 aprile, è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la trentacinquesima giornata di campionato di Serie BKT, in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15 allo stadio "Renzo Barbera".