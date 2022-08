Palermo, “Referees meet Teams”: l’AIA incontra i rosanero al Tenente Onorato

Incontro formativo per il Palermo FC di Eugenio Corini targato City Football Group. Oggi presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco, l'AIA - Associazione Italiana Arbitri - rappresentata dal direttore di gara palermitano della C.A.N. di A e B - Rosario Abisso, ha incontrato la compagine rosanero per illustrare ai calciatori la nuova interpretazione del fuorigioco e del fallo di mano, nell'ambito dell'iniziativa denominata "Referees meet Teams".