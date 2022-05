Palermo, record nella storia del club: Brunori & Co a segno da 17 gare consecutive

Il Palermo di Silvio Baldini va in gol da diciassette match consecutivi. In 90 anni di storia non era mai accaduto

"Con la doppietta di Floriano domenica, i rosanero vanno in gol da 17 gare ufficiali consecutive, e non era mai successo in oltre 90 anni di campionati a girone unico", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sui numeri concernenti la produzione offensiva della squadra di Silvio Baldini.

La vittoria maturata a Trieste nell'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C è la quinta consecutiva per De Rose e compagni che sembrano aver superato del tutto anche il mal di trasferta visto che gli ultimi tre successi sono giunti a distanza dalle mura amiche del Renzo Barbera. "Da 7 partite il Palermo segna almeno due gol nell'arco dei 90' e da quando c'è Baldini un attaccante, considerando nel novero Luperini che col nuovo modulo gioca da trequartista, è sempre andato a segno in ogni match, ad eccezione dello 0-0 del debutto a Catanzaro", prosegue il noto quotidiano.

Per il ritorno contro la Triestina sono già stati venduti più di 12.000 biglietti e nell'impianto di Viale del Fante sono previsti circa 20.000 spettatori.