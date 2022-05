Palermo, record in vista: 16 gare consecutive a segno. Baldini eguaglia Iachini

Il Palermo di Silvio Baldini realizza almeno un gol a partita da ben sedici incontri disputati nel Girone C di Serie C

"Quello su cui sta più lavorando il tecnico toscano è il mantenimento della condizione psico fisica enormemente cresciuta nelle ultime settimane", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che focalizza la propria attenzione sulla produzione offensiva dei rosanero. De Rose e compagni vanno a segno da ben sedici partite consecutive e hanno eguagliato il record appartenente alla formazione che con Iachini dominò la Serie B nel 2013/14, che dopo lo stesso periodo si fermò proprio all'ultima giornata (0-0 col Crotone), e quella del 1977/78 con Chimenti centravanti (16 turni sempre in gol interrotti dalla sconfitta per 1-0 a Varese). Segnare un gol al primo turno dei playoff Nazionali vorrebbe dire stabilire un record assoluto per la storia del Palermo che dal 1929/30 non ha mai segnato in diciassette partite consecutive.