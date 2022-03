Palermo, record d’imbattibilità: ora al “Renzo Barbera” si punta quota 22

Contro la Vibonese la serie positiva può allungarsi ulteriormente. La striscia più lunga è, invece, di 29 partite

"Palermo, record d’imbattibilità. Ora in casa si punta quota 22". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. "Se in trasferta il rendimento è da zona play-out, in casa si sta assistendo ad una marcia che non si vedeva dai tempi d’oro". E contro la Vibonese ultima in classifica, la serie positiva potrebbe allungarsi ulteriormente.

In questa annata, il Palermo non perde in casa da quattordici partite di fila. Sedici con le due vittorie conquistate in Coppa Italia di C contro Picerno e Monopoli. "Se si arriva al termine della regular season senza incappare in sconfitte al 'Barbera', allora i rosa pareggeranno il primato della stagione 2009/10, chiusa senza mai perdere in casa per 19 partite di fila", si legge. E se includiamo anche i successi dello scorso campionato, il Palermo non perde al "Barbera" da ben ventuno gare consecutive.