Palermo, rebus tridente: chi sostituirà Elia? Valente e la carta Floriano…

Le ultime in vista della sfida Modena-Palermo, in programma sabato pomeriggio

"Corini deve reinventarsi il tridente". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sull'infortunio di Salvatore Elia . Gli esami svolti ieri a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore ed una lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro, con il numero 77 rosanero che si sottoporrà a trattamento chirurgico per la ricostruzione del legamento.

Uno stop che "costringe il Palermo a rivedere il proprio modo di giocare". Corini, però, continua a lavorare sul 4-3-3, "che per forza di cose dovrà adattarsi ad altre caratteristiche", si legge. Tre i nomi in ballo per la sostituzione. La scelta immediata sarebbe quella di inserire Valente al suo posto. Nel corso delle ultime sedute di allenamento, il classe 1991 è stato sempre provato come terzo di destra nel tridente, con il tecnico che continua a mischiare le carte. Mercoledì con Brunori e Vido, giovedì con Soleri e ancora una volta Vido.