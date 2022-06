Palermo, rebus tra i pali: chance per Massolo, cercasi vice di spessore. Pelagotti…

Il titolare degli spareggi è però all'esordio assoluto in Serie B ed alle sue spalle potrebbe trovarsi un vice "ingombrante" se non un profilo che potrebbe indossare fin da subito i guanti per scendere in campo. Questioni che verranno analizzate con l'inizio del nuovo mese e con l'avvento del nuovo corso targato City Football Group .

Le prestazioni nel corso dei playoff potrebbero valere come una scommessa sul valore dell'ex Fermana per la prossima Serie B - scrive il noto quotidiano - con Massolo che in rosanero ha ancora un anno di contratto e che sarebbe al suo esordio nel torneo cadetto. Si potrebbe dunque optare per affiancargli un affidabile ed esperto compagno di reparto che aiuterebbe a tenere alto anche il livello degli allenamenti. Un ruolo, che con ogni probabilità non spetterà ad Alberto Pelagotti, che potrebbe avere una nuova opportunità proprio in Lega Pro. Il procuratore dell'ex Empoli è alla ricerca di nuovi lidi per l'esperto portiere, il cui contratto è in scadenza proprio in questa settimana dopo tre stagioni in rosanero, dalla rinascita del club in Serie D fino alla promozione in Serie B.