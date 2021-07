Palermo, rebus sul campo per gli allenamenti: i rosanero alla ricerca di una casa

Il Palermo farà inizialmente base allo stadio "Renzo Barbera" dove la società ha creato una club house: i dettagli

⚽️

"I rosanero alla ricerca di una casa, rebus sul campo per gli allenamenti". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica". Il Palermo cerca un campo per gli allenamenti, in attesa della costruzione del centro sportivo. L'idea del club è quella di svolgere la preparazione su un campo in erba, a differenza dell'anno scorso, quando i rosanero si allenavano al "Pasqualino" di Carini. Impianto, al momento, non disponibile.

Inizialmente, gli uomini di Filippi faranno base al "Renzo Barbera", dove però ci sarà la semina. D'altra parte, in città, difficilmente i rosanero si alleneranno al Tenente Onorato o Cus, poiché già in passato non sono stati trovati accordi fra le parti. "L’investimento il Palermo ha preferito farlo allo stadio", si legge. Al secondo piano, infatti, nella torre sud dell’impianto, è stata creata una club house. Al "Barbera", dunque, il Palermo farà colazione, pranzerà, si allenerà e farà gruppo. La zona è divisa in due parti, con un'area relax, uno schermo per riunioni tecniche o svago ed una mensa. Anche in questa parte vi sono schermi grandi e piccoli che possono servire sia per guardare le partite, sia per giocare alla playstation.

Nel frattempo a Torretta i lavori per il campo comunale non sono ancora ultimati. "E potrebbero volerci almeno un paio di mesi prima che i rosanero possano sostenere un allenamento in quella che poi sarà la loro casa", scrive il noto quotidiano.