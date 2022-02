Palermo, rebus portiere: Pelagotti-Massolo, contro la Juve Stabia a chi toccherà?

Silvio Baldini dovrà decidere: chi sarà il portiere titolare contro la Juve Stabia? Il ballottaggio è aperto

Rebus portiere in casa Palermo . " Pelagotti e Massolo ora sono alla pari". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Silvio Baldini in vista del prossimo impegno ufficiale. A chi toccherà difendere i pali contro la Juve Stabia ? "E' un ballottaggio che vivrà fino all’ultimo nella settimana più difficile, perché in caso di risultato negativo con la Juve Stabia si potrebbe aprire una crisi", si legge.

Una scelta non semplice per il tecnico toscano. Un periodo tutt'altro che positivo per Alberto Pelagotti. Il portiere classe 1990 è finito sul banco degli imputati dopo le gare contro il Messina ed il Campobasso, e l'errore sul secondo gol dei calabresi, con i tifosi che continuano ad invocare sui social la titolarità di Massolo. "Pelagotti ha la sue responsabilità, ma non è soltanto per colpa sua se il Palermo non è riuscito a vincere due gare sulla carta abbordabili. [...] Il dato che risulta evidente è averlo rivisto in difficolta con il ritorno alla difesa a quattro proposto da Baldini", scrive la Rosea.