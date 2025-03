Palermo, rebus in difesa: chi sostituirà Ceccaroni?

Dopo il successo per 1-0 contro il Brescia , il Palermo si trova già con la testa alla sfida contro la Sampdoria , partita fondamentale in ottica playoff . I rosanero dovranno fare a meno di Ceccaroni : il numero 32 dopo il giallo rimediato contro i lombardi salterà la seconda trasferta consecutiva, dopo quella di Cosenza . Assenza pesante visto il buon rendimento in questa stagione del classe ‘95.

Adesso, Dionisi avrà una scelta limitata tra Blin e Nikolaou: il tecnico potrebbe riproporre quanto già visto a Cosenza, con l'ex Lecce arretrato al centro della difesa con Baniya centrale di destra e Magnani sul centro sinistra. D’altro canto vi potrebbe essere la soluzione del greco che, dopo aver saltato tre partite è pronto a riprendersi la scena, anche per riscattarsi dopo la sua apparizione disastrosa nella partita contro lo Spezia. La prima soluzione darebbe certamente più soluzioni in fase di primissima costruzione del gioco, avendo la possibilità di schierare nel terzetto arretrato un centrocampista. Nonostante ciò, il francese si troverebbe in una posizione non abituale. D'altra parte l'ex Spezia non ha mai rispettato del tutto le aspettative al momento del suo acquisto, portando così dubbi sulla sua tenuta contro un ottimo attacco come quello blucerchiato.