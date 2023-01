Palermo, rebus centrocampo: dopo Stulac si ferma Gomes, Corini attende Verre

Emergenza centrocampo per Eugenio Corini. Non certo un periodo fortunato per i componenti della linea mediana in seno alla rosa del Palermo 2022-2023, dopo la tegola relativa all'infortunio di Leo Stulac, Corini deve fare i conti con la frattura alla mano patita al Renato Curi di Perugia da Claudio Gomes. Francese scuola City che sarà costretto ai box per circa tre settimane e gamma di opzioni che si assottiglia drasticamente in zona nevralgica per il tecnico di Bagnolo Mella. Assenza pesante quella del numero 5 di Corini, vera rivelazione in questa prima parte di stagione e divenuto ormai perno quasi imprescindibile nello scacchiere tattico dell'allenatore rosanero. Dinamismo, aggressività, spiccata propensione al pressing ed alla fase di interdizione, linearità e raziocinio in sede di gestione e distribuzione della sfera, dieci le presenze consecutive da titolare di Gomes come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". L'arrivo probabile e prossimo di Valerio Verre dota la linea mediana di un tassello prezioso e duttile che alzerà significativamente il livello sotto il profilo tecnico e della personalità. Già venti presenze con la maglia del Palermo nella stagione 2013-2014, il jolly di centrocampo scuola Roma può indifferentemente agire da interno, mezzala o trequartista, come ha già dimostrato nelle numerose esperienze in massima serie nelle file di Empoli, Udinese e Sampdoria tra le altre. Con Segre, Damiani, Broh e Saric che restano punti fermi nelle rotazioni del reparto, l'ex Verona e Pescara costituisce una pedina di assoluto livello per la categoria. La frattura composta alla mano sinistra costringerà Gomes a saltare dalle tre alle quattro partite, ma il Palermo attenderà il suo recupero senza optare per ulteriori innesti a centrocampo, fatto salvo l'arrivo imminente di Verre. Palermo in full-immersion tra calciomercato e campionato, venerdì sera al Barbera arriva il Bari di Mignani, reduce dal poker rifilato al Parma al San Nicola, che vanta otto lunghezze di vantaggio in classifica rispetto alla compagine rosanero.