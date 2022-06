Palermo, rebus Brunori e calciatori in scadenza: il mercato sarà subito… caldissimo

Il prossimo campionato di Serie B inizierà il 13 agosto. Due mesi esatti, dunque, per individuare i tasselli congeniali agli obiettivi del club che passano, di certo, dal cambio di proprietà. La volontà prioritaria è quella di trattenere Matteo Brunori che, nel frattempo, è partito per gli Stati Uniti per il viaggio di nozze con la moglie Dalila. Il cartellino dell'italobrasiliano è di proprietà della Juventus e il club di viale Del Fante non ha alcun diritto di riscatto. Sono diverse le società di A e B interessate all'ex Entella che però potrebbe valutare di restare in Sicilia vista l'alchimia creatasi con il gruppo squadra rosanero.

Pelagotti, Accardi, Marconi, Odjer, Floriano, Lancini, Dall'Oglio e Valente. Questa la lunga lista dei calciatori in scadenza di contratto che restano in attesa di decifrare il proprio futuro. I due esterni offensivi - per quanto fatto vedere sul campo ai playoff - si meriterebbero una riconferma ma restano da decifrare anche le volontà degli stessi calciatori. "Resta in dubbio la posizione dei difensori centrali titolari Lancini e Marconi, così come dei palermitani Accardi e Crivello e del gambiano Marong", si legge. Sono, invece, vicini all'addio Pelagotti e Odjer. Il prolungamento di contratto è certo per Dall'Oglio che aveva una clausola di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...