Palermo, Rayyan Baniya convocato dalla Turchia di Vincenzo Montella

Il difensore classe 1999 è stato convocato dalla Turchia in vista dell'impegno di domenica

Vincenzo Montella ha deciso di convocare il difensore rosanero in vista del prossimo impegno del 23 marzo contro l'Ungheria a Budapest, match valevole per il ritorno dei playoff di UEFA Nations League. I turchi punteranno a difendere il doppio vantaggio, dopo aver vinto la partita d'andata per 3-1 sotto la guida dell'ex allenatore del Milan.