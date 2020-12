Palermo, Rauti e Kanoute tra i più impiegati: i due pronti a iscriversi al club dei quota mille

“Rauti e Kanoute pronti a iscriversi al club dei quota mille”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su due dei calciatori più impiegati da Roberto Boscaglia: Nicola Rauti e Mamadou Kanoute. Sono tre al momento i calciatori che hanno già superato i mille minuti in campo. Stiamo parlando di Alberto Pelagotti, Ivan Marconi e Moses Odjer. E se riusciranno a conquistare ancora una volta la maglia da titolari, anche Rauti e Kanoute entreranno “nel ‘club’ dei 1.000 minuti”.

Nel dettaglio, l’attaccante scuola Torino – a segno anche contro la Casertana – ha fin qui collezionato 956 minuti. Ragion per cui, se dovesse essere schierato nuovamente dal primo minuto contro la Vibonese, gli basterebbe un tempo per tagliare questo traguardo, “confermandosi nel podio dei calciatori più utilizzati da Boscaglia in stagione”, si legge. Un traguardo che può tagliare anche Kanoute, titolare da tre partite di fila. L’ex Catanzaro ha giocato per ora 924 minuti. Per questo motivo, se domenica pomeriggio Boscaglia gli darà un’ulteriore chance, il classe 1993 potrebbe “inserirsi nel gruppone alle spalle di Marconi“, fermo a 1.059 minuti. Il centrale rosanero salterà il match di Vibo Valentia a seguito del turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo.