Palermo, Ranocchia l’uomo dell’ultimo tocco: 7 assist in campionato

Inoltre, nel corso della stagione, l’ex Juventus ha collezionato due doppiette di assist in altrettante partite: la prima contro il Modena, match terminato 2-0, in cui i suoi passaggi vincenti si sono rivelati decisivi. La seconda il 30 settembre contro il Südtirol, quando i rosanero espugnarono il "Druso" per 1-3, anche in quel caso con due assist determinanti. Gli altri due che mancano al conteggio li ha messi a referto contro Reggiana e Sassuolo, partite però perse dal Palermo nonostante i suoi contributi.