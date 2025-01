Palermo, Ranocchia a GDS: “La classifica non ci soddisfa. Dionisi? Sempre stati con lui”

LA CLASSIFICA E DIONISI

Il classe 2001 ha parlato della posizione in classifica e del tecnico ex Sassuolo: "La classifica non ci soddisfa perché volevamo essere in un’altra posizione, ma non è finita qui. Le righe non si tirano a gennaio. Vogliamo migliorarla e ripartiamo dalla partita che abbiamo fatto col Modena. Il coro "Vi vogliamo così" a fine partita? Quando si perde non è che ci si aspettava di essere applauditi e, ovviamente, neanche noi siamo contenti dentro lo spogliatoio quando le cose vanno male. Quindi ci sta che i tifosi abbiano manifestato la loro delusione, proprio per questo dopo una vittoria del genere, una carica di questo tipo a noi fa sicuramente molto piacere e ci dà grossi stimoli per la prossima partita. Speriamo di riportare quell’entusiasmo che questa contraddistingue la piazza. Dionisi? A fine partita era molto soddisfatto. Contava solo vincere e l’abbiamo fatto non subendo neppure gol. Noi siamo sempre stati con Dionisi, dobbiamo continuare così. Messaggio ai tifosi? Ce la stiamo mettendo tutta e ce la metteremo tutta fino alla fine", ha conluso l'ex Empoli.