Palermo, Ranocchia a GDS: “Importante iniziare bene l’anno. Cerco di essere sempre decisivo”

IL SUCCESSO CONTRO IL MODENA

Il 2001 ha parlato della vittoria di domenica e del suo apporto: "Vittoria contro il Modena? È stata molto importante perché volevamo iniziare l’anno bene dopo un periodo complicato. È stata una partita in cui abbiamo concretizzato quello che abbiamo costruito e abbiamo avuto una grande solidità difensiva che ci ha portato a vincere la partita. Questi tre punti regalano sicuramente entusiasmo e fiducia, rimanendo con i piedi per terra, sapendo che ancora il percorso è lungo. Cerco sempre di essere decisivo per la squadra, che sia con un assist, un gol o anche con una corsa. Per me l’importante è aiutare la squadra, provo sempre a fare la differenza. Poi è chiaro che non sempre ci si riesce, ma voglio continuare su questa strada ed inserire chiaramente anche dei gol. Prima di Modena si sarebbe potuto fare meglio, abbiamo concretizzato poco rispetto a quello che abbiamo costruito. Ci sono state partite in cui non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo ripartire cercando di concretizzare di più e sono sicuro che facendo così i risultati miglioreranno. E con questo arriverà anche un po’ d’entusiasmo", ha detto l'ex Empoli.