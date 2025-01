Palermo, Ranocchia a GDS: “Brunori riferimento nello spogliatoio. Sirigu persona fantastica”

IL RUOLO IN CAMPO E IL RITORNO AL GOL DI BRUNORI

Il classe 2001 ha parlato del suo ruolo: "Il play e la mezzala sono due ruoli con compiti diversi. Sicuramente il ruolo di mezzala mi permette di essere più vicino alla porta e di conseguenza di essere magari più decisivo con assist o gol, ma sono pronto a fare tutto, anche perché mi trovo molto bene in entrambe le posizioni. L'abbraccio a fine partita? Il gruppo è sempre stato molto unito, poi nelle difficoltà si è unito ancora di più. Magari all’esterno questo non si vede perché quando i risultati non ci sono ci si concentra magari più su altro, si cerca sempre magari di trovare un problema. Però, il gruppo c’è sempre stato e secondo me la vittoria aiuta a farlo anche vedere. Di sicuro vogliamo fare di tutto per recuperare una stagione che fino ad ora non ha rispetto le aspettative. Brunori? Per noi è molto importante come persona di riferimento nello spogliatoio, perché è il nostro capitano e anche in campo è un giocatore che ha fatto vedere quello che può dare alla squadra. Siamo molto contenti che sia tornato al gol. Legame con Sirigu? È una persona fantastica e umile, quest’ultima non è sempre scontata. Salvatore è un grande esempio sia di umiltà che di dedizione. Nonostante sia a fine carriera, lavora al massimo come tutti. Ci trasmette la sua grande esperienza all’interno del gruppo anche nella gestione dei momenti, è una pedina fondamentale dentro lo spogliatoio", ha detto l'ex Empoli.