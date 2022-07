Palermo, raggiunta quota 5.200 abbonamenti: dal 27 luglio la vendita libera

Fin qui hanno potuto sottoscrivere il proprio abbonamento in prelazione (godendo anche di tariffe speciali) soltanto gli abbonati della stagione 2019/2020, gli abbonati della stagione 2021/2022 e gli abbonati "virtuali" 2021/2022 (basic e gol). Il diritto di prelazione scadrà il prossimo 24 luglio (Online e nei punti vendita Vivaticket), mentre fino a domani - sabato 23 luglio - sarà possibile rinnovare la propria tessera in presenza presso le speciali casse locali allestite per l'occorrenza al primo piano dello Stadio "Renzo Barbera".

Il 25 e 26 luglio fermo tecnico: non sarà possibile acquistare abbonamenti né fisicamente, né online (rimappatura stadio, sblocco dei posti in prelazione non acquistati, caricamento dei nuovi prezzi per la vendita libera). Dal 27 luglio, invece, scatterà la vendita libera.