Palermo, quote sbloccate: si avvicina il closing col City Football Group

Il tribunale di Catania ha accolto la richiesta del presidente Mirri

Mediagol ⚽️️

"Le quote del Palermo sono sbloccate e per l'ingresso del City Football Group, adesso, è solo questione di giorni", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla richiesta del presidente Mirri accolta dal tribunale di Catania che ha, dunque, deliberato per il dissequestro dei beni di Hera Hora, società in liquidazione che controlla il club rosanero. "Il sequestro riguardava le quote del Palermo Fc fino all'importo di 2,35 milioni di euro", si legge.

La querelle tra il patron del club di viale del Fante e l'ex vicepresidente Tony Di Piazza non coinvolgerà più il club calcistico. Passaggio di fondamentale importanza ai fini del closing col City Football Group, holding di proprietà dello sceicco Mansour. "Non è da escludere che si possa giungere ad una chiusura definitiva già nel weekend, ma per l'annuncio in pompa magna si resta indicativamente diretti verso i primi di luglio", prosegue il noto quotidiano.

La contesa tra Mirri e Di Piazza proseguirà in aula il prossimo 5 luglio ma, come già sottolineato, non coinvolgerà più il club siciliano. Da una parte per i legali del presidente del Palermo il rimborso da riconoscere all'ex socio non supererebbe la cifra di 71.500 euro, dall'altra parte secondo i legali di Di Piazza "il valore della quota di Italplaza Sports Llc sarebbe pari a 11,9 milioni o, in subordine, a 10,1 milioni", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".