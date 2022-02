Palermo, querelle Mirri-Di Piazza: sequestro conservativo quote per 2,5 milioni

Il comunicato del Palermo Calcio relativo all'esito del secondo grado di giudizio della querelle tra Dario Mirri e Tony Di Piazza

Come si evince dalla nota ufficiale diramata dal Palermo Calcio, il Tribunale di Catania ha disposto in secondo grado di giudizio il sequestro conservativo nella misura di euro 2,35 milioni delle quote di Hera Hora, relativamente alla querelle tra Dario Mirri, patron del club di Viale del Fante, e Tony Di Piazza. Di seguito il comunicato: