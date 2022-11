Palermo, quattro scontri diretti consecutivi per regalarti un Natale più tranquillo

Dopo la sconfitta al "Marulla" contro il Cosenza, i rosanero preparano la sfida contro il Venezia dal peso specifico imponente, vista la fame di punti dei lagunari che rappresentano una delle delusioni di questo campionato. Dopo di ché, in un mese i siciliani si troveranno di fronte altre tre compagini che puntano al medesimo obiettivo, ovvero Benevento, Como e Spal. "Data la classifica, cortissima in coda, fare bene potrebbe significare indirizzare in una certa maniera il campionato. Al contrario, l'orizzonte si riannuvolerebbe pericolosamente. Il tutto in attesa della riapertura del mercato, da cui i tifosi (e forse anche Corini) si aspettano un paio di colpi per colmare quelle lacune che sono emerse in questa prima parte di stagione", sottolinea il quotidiano.