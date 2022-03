Palermo, quattro pareggi amari: troppi i punti persi con le squadre di coda

Da inizio anno il Palermo di Silvio Baldini ha sprecato troppe chance: sono otto i punti persi contro le squadre di coda del Girone C di Serie C

La squadra di Silvio Baldini sta lasciando per strada punti pesanti contro organici che, sulla carta, lottano per obiettivi diametralmente opposti rispetto al club di viale del Fante. Diversi i pareggi che sono arrivati giocando contro compagini che stanno attualmente lottando per non retrocedere in Serie D. Il pari rimediato da De Rose e compagni a Potenza è solo l'ultimo di una lunga serie che ebbe inizio nel derby casalingo contro l'ACR Messina in cui i rosanero, in vantaggio di due reti, si fecero recuperare la partita portando a casa un mero punto. Un altro due a due emerse fuori dalla gara di Campobasso che, nelle ultime giornate, sta allontanandosi sempre più dalla zona play-out.