Palermo, quarta battuta d’arresto. Manchester non sembra aver aiutato i rosanero

"Blackout in attacco e sconfitte, il Palermo ha perso la bussola". In apertura, il Giornale di Sicilia si concentra proprio sullo smarrimento sportivo da parte dei rosanero mostratosi proprio nella scorsa giornata di campionato contro il SudTirol. Quello di Manchester sembra un ricordo sbiadito, un'oasi in mezzo al deserto della crisi del Palermo nell'attuale campionato di Serie B. Tornati in Sicilia, il sogno è finito e si è andati incontro alla realtà.