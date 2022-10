Palermo, quanto ha speso il City Group in estate? Le cifre dell’affare Brunori

Per Stulac (riscatto obbligatorio a circa 1,1 milioni) e Bettella (diritto di riscatto fissato a 4 milioni) gli eventuali pagamenti slitteranno, invece, al termine della stagione corrente. "Quel che è certo è che, già così, la holding dello sceicco Mansour ha realizzato un investimento record per un proprio club di seconda divisione", prosegue il noto quotidiano. Il Girona, nella stagione 2019/20, avrebbe speso 5,7 milioni ma con cessioni per oltre 25 milioni, mentre in Segunda non ha mai raggiunto il milione, così come il Troyes in Ligue 1 o il Lommel.