Palermo, quanto è mancato Stulac? L’ex Empoli punta Cagliari come tappa del rientro

Stagione travagliata per il centrocampista sloveno ex Empoli e Venezia che adesso punta a ritagliarsi uno spazio nel finale di campionato con la maglia del Palermo.

"Era riuscito a imporsi dopo un inizio difficile, fino all’infortunio uno dei migliori in mediana", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori su Leo Stulac. Il centrocampista sloveno potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Cagliari dove i rosanero saranno impegnati nell'ultimo scontro diretto del campionato. Se il regista dovesse farcela da un punto di vista fisico verrebbe reintegrato in lista al posto di Edoardo Lancini.

L'ex Empoli sta accelerando per mettersi a disposizione di Corini dopo la lesione alla coscia sinistra con interessamento del tendine che l'ha colpito nel mese di dicembre. Dalla prossima settimana Stulac dovrebbe tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo con obiettivo Cagliari come tappa di rientro a pieno regime o quasi.

"In organico nessuno dei sei centrocampisti ha le sue qualità: grande visione di gioco, bravura nel tiro dalla distanza e tanta esperienza in Serie A", prosegue il Gds. Il classe 1994 è arrivato in Sicilia con la formula prestito con obbligo di riscatto e dal primo luglio sarà a titolo definitivo un giocatore del Palermo.