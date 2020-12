Palermo, quanto costa la maglia celebrativa bianco-blu per i 120 anni e dove comprarla

MAGLIA PALERMO 120 ANNI

Il Palermo per celebrare i 120 anni di storia del club rosanero ha presentato la terza maglia, creata appositamente ispirandosi alla prima maglia e i primi colori utilizzata dalla società nei primi del 900.

Lo stile vintage, rivisto in chiave moderna, e i colori bianco-blu con inserti rosanero hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi. Originariamente la società avrebbe voluto utilizzare questo kit gara unico il 1 novembre, in occasione dell’anniversario della fondazione del club, ma poi a causa del Covid l’appuntamento è saltato. Così le vedremo in occasione della partita con il Bari, big match del campionato di Serie C, Girone C.

QUANTO COSTA LA MAGLIA DEL PALERMO

La terza maglia sarà venduta al costo di 79 euro, mentre il pantaloncino al prezzo di 30 euro e i calzettoni a 15. In totale quindi 124 euro senza stampa di nome e numero.

DOVE COMPRARE KIT GARA PALERMO

La terza maglia del Palermo si potrà acquistare allo store ufficiale allo stadio “Renzo Barbera” (al momento si può solo prenotare perché le prime 300 sono state vendute tutte in poche ore). In alternativa di potranno acquistare sugli store online di Kappa e del Palermo a partire da Natale.