Palermo, quanti rimpianti: tre sconfitte e 17 punti persi in rimonta dai rosanero

“Tre sconfitte e 17 punti persi in rimonta, che rimpianti”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dalla compagine siciliana in questa stagione. Un’annata altalenante, una costante: il Palermo, infatti, ha dimostrato di non sapere gestire i vantaggi. Un problema in parte risolto durante i playoff, anche se ciò non è bastato per andare avanti.

Sono ben diciassette i punti persi da Pelagotti e compagni in rimonta, tre le partite in cui i siciliani sono usciti perdenti dopo aver trovato il vantaggio. Contro la Virtus Francavilla con Roberto Boscaglia in panchina; contro Juve Stabia e Monopoli sotto la guida tecnica di Giacomo Filippi. Peggio ha fatto soltanto lo stesso Monopoli. D’altra parte, per ben ventuno volte il Palermo si è trovato in una posizione di vantaggio nel corso della regular season, e un terzo di queste gare si sono concluse senza i tre punti.

Nei playoff, invece, la squadra di Filippi ha mostrato solidità, sorprendendo. Senza mai farsi rimontare e, fino alla gara di ritorno contro l’Avellino, senza subire reti.