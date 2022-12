Palermo, quanti punti persi per i rosanero: pali, rigori sbagliati e il Var…

Palermo, pochi gol ma anche sfortuna. Pali, rigori sbagliati e Var contro i rosa

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia d'avvicinamento alla sfida del "Paolo Mazza" tra SPAL e Palermo, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00. Dopo il pari a reti bianche del "Renzo Barbera" contro il Como di coach Moreno Longo, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole rilanciarsi nella sfida salvezza puntando al bottino pieno anche contro gli estensi dopo l'ultimo successo esterno conquistato al "Vigorito" contro il Benevento.

Contro la formazione estense di Daniele De Rossi, il Palermo vuole tornare a far gol per i tre punti. La fase realizzativa rosanero, infatti, è uno dei punti deboli della formazione siciliana. Solo sei i calciatori fin qui ad aver gioito per il gol realizzato: il bomber Brunori lo ha fatto per bel 7 volte, subito dietro Elia (attualmente infortunato) a quota tre reti e Valente con due marcature al suo attivo. In coda, ad un solo gol ciascuno, Di Mariano, Segre e Marconi.

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" le reti mancate sono anche dovute alla poca fortuna dei rosanero sotto porta. I pali hanno tolto al Palermo nove punti, di cui almeno tre quasi garantiti, avendone colpito qualcuno anche a pochi minuti dal fischio finale di gara. Il legno colpito da Segre contro il Como è l’ennesimo di una stagione in cui la questione di centimetri diventa quasi fondamentale. Sono sette i pali colpiti in stagione, uno doppio nella sconfitta interna contro il SudTirol dove prima Vido e successivamente Di Mariano, nel prosieguo dell’azione, non sono riusciti ad agguantare almeno un punto in pieno recupero. Nella stessa gara anche la traversa ha detto "no" a Soleri. Due occasioni nitide che con un po’ più di fortuna avrebbero potuto portare il conto dei punti da zero a tre. Nei minuti finali di Palermo-Pisa - da 3-1 a 3.3 - il pallone si è stampato sul palo dopo il colpo di testa di Vido, che avrebbe potuto regalare ai rosa un successo di importanza capitale in un match pirotecnico che ha anche evidenziato la poca lucidità dei rosa nel saper amministrare il precedente doppio vantaggio.

Ad incidere in negativo anche gli errori dal dischetto o le chiamate del Var. Dai rigori sbagliati da bomber Brunori alla tecnologia che ha negato la gioia del pari contro il Venezia, annullando il gol del possibile 1-1 siglato da Bettella per presunta posizione irregolare di Soleri. Nell'ultima sfida contro il Como, invece, il Var ha deciso di non intervenire su un dubbio contatto in area di rigore tra Brunori e Binks lasciando il dubbio tra i presenti al "Barbera" e con i rosanero - Corini in testa - che hanno lungamente recriminato per il possibile penalty