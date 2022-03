Palermo, quanti errori sotto porta: imprecisioni e mancanza di concretezza

Il Palermo di Silvio Baldini fa fatica ad ingranare in particolar modo lontano dallo stadio "Renzo Barbera"

"Le scene di Francavilla , quelle degli errori a tu per tu col portiere, rimandano alle immagini di un anno fa. Quelle in cui il Palermo , nelle chiare occasioni da gol, si scioglieva a pochi passi dalla rete", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla squadra allenata da Silvio Baldini dopo la debacle rimediata contro la Virtus .

Nella scorsa stagione agonistica, gli errori costarono caro al Palermo allora allenato da Filippi che concluse la regular season al settimo posto. Non un piazzamento, di certo, lussuoso per affrontare il ginepraio dei play off di Serie C. "Quest’anno, la poca concretezza è tornata ad essere un problema negli ultimi mesi", si legge. Il caso più clamoroso risale alla trasferta di Campobasso dove Odjer da posizione ravvicinata ha colpito in pieno l'estremo difensore avversario che giaceva al suolo.