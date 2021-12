Palermo, quanti contratti in scadenza: da Pelagotti a Luperini, 8 giocatori in stand-by

Tra giocatori in scadenza, pedine da confermare e altre deliberatamente in uscita, si avvicina sempre più il momento dei verdetti legati al calciomercato rosanero

"Tra poco più di una settimana si riapre il mercato. Tra poco più di un mese, invece, otto giocatori del Palermo saranno liberi di firmare per altre squadre, per la prossima stagione, senza che il club rosanero possa intervenire". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulle otto situazioni di vero e proprio stand-by, legate alla permanenza di alcuni giocatori, in casa Palermo.

Con la sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, il club starebbe ragionando su quelle che sono le dinamiche di entrate e uscite nell'organico rosanero. Su tutte, quelle legate ai calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2022, che tra circa un mese saranno liberi di potersi accordare con un'altra squadra per la prossima stagione. Tra riconferme e nomi in uscita, diversi i giocatori che rischiano di poter formalizzare il loro addio al Palermo già nel mese di gennaio.

Da Pelagotti e Accardi - punti fermi dai quali il Palermo è 'rinato' nel 2019 -, passando per Floriano, Lancini e Marconi, con quest'ultimo che già dalla scorsa estate aveva sondato il terreno con il suo entourage per trovare soluzioni alternative a quella rosanero. Anche Valente - attuale punto fermo del Palermo - è in scadenza di contratto, ed è uno dei pochi per il quale la dirigenza starebbe portando avanti contatti per un eventuale prolungamento. Stessa situazione per Odjer, giunto un anno fa tra i ranghi dei siciliani e perno del centrocampo sul quale il Palermo vuole continuare a puntare.